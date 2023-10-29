Evan Ferguson, Wayne Ronney’nin Premier Lig rekorunu egale etti

Brighton’ın 19 yaşındaki golcüsü Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.

Roberto De Zerbi yönetiminde Premier Lig’de oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Brighton’ın genç golcüsü Evan Ferguson, Wayne Rooney’nin Premier Lig’deki rekoruna ortak oldu. 19 yaşındaki oyuncu takımının Fulham ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada attığı golle, Wayne Rooney’den bu yana bir takvim yılında 10 ya da daha fazla gol atan en genç oyuncu oldu.

Rooney 2005 yılında genç bir oyuncu olarak Manchester United için 11 gol atarken, Ferguson 2023 yılında şu ana dek 10 gol kaydetti.

Newcastle'a hat-trick yapmıştı

Brighton aynı zamanda bir takvim yılında 20 yaş altı oyunculardan en fazla katkı takım olmayı başarırken, gençlerden gelen 23 golün 15’inin Brighton adına atılması De Zerbi’nin takımının genç oyunculara verdiği şansı da ortaya koydu.

Daha önce takımının Newcastle’ı 3-1 yendiği maçta hat-trick yaparak adından söz ettiren İrlandalı santrfor, dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vuracak isimlerden biri olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonu altı golle tamamlayan Ferguson, son dönemdeki performansıyla İrlanda Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı.