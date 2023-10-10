Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, şampiyonanın 19. edisyonunun Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceği ilan edildi.

Turnuva, Türkiye'de düzenlenen ilk büyük çaplı ulusal futbol etkinliği olma özelliğini taşıyor.

EURO 2032'de Türkiye'den kaç stadyum yer alacak?

Söz konusu turnuvanın ev sahipliği için Türkiye ve İtalya'dan 5'er stadyum belirlenecek.

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Şehirler ve stadyumlar daha sonra açıklanacak. Türkiye daha önce yedi kez Avrupa Futbol Şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti.