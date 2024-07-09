EURO 2024'te akan oyundan gol atamayan Fransa'da Kylian Mbappe krizi çıktı!

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya'ya karşı burnunu kırdığından beri kendisinden beklenen performansın uzağında kalırken, hayal kırıklığı yarattı.

O maçtan beri yüz maskesiyle oynayan Mbappe, bu maskenin performansını olumsuz etkilediğini itiraf etti. Ayrıca bacaklarının tam olarak hazır olmadığını ve yüzde 100 formda olmak için iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini belirten Mbappe'nin tüm bunlara rağmen 11'de yer alması tartışmaları beraberinde getirdi.

Portekiz'e karşı oynanan çeyrek final maçında, penaltı atışlarından kısa bir süre önce yorgunluk nedeniyle oyundan alınan Mbappe'nin, yarı finalde etkili bir performans sergileyip sergileyemeyeceği konusunda şüpheler arttı.

Bu durum, eski Fransa savunma oyuncusu ve Dünya Kupası kazananı Frank Leboeuf'un, Mbappe'nin sadece yarı kapasiteyle oynadığını ve yerine tamamen fit bir oyuncunun alınması gerektiğini dile getirmesine yol açtı.

Leboeuf'un açıklamaları

Get French Football News'e konuşan Leboeuf, "Eğer sakatsanız ve yüzde 100 kapasiteyle oynayamıyorsanız, yüzde 50 ile oynuyorsanız, oynamamalısınız. Bu durumda Fransa'ya ve kendinize hizmet etmiyorsunuz çünkü eleştiriliyorsunuz ve en iyi seviyenizde oynayamıyorsunuz. Mbappe'yi yüzde 50 kapasiteyle oynatmanın bir anlamı yok. Bence Bradley Barcola daha iyi olurdu" dedi.

Deschamps, Salı günü İspanya ile karşılaşacakları maç öncesinde bir yol ayrımında görünüyor. Bir yandan, Mbappe'nin sahada bulunması takım için büyük bir psikolojik destek ve rakipler için bir tehdit oluşturuyor.

Ancak, mevcut formu ve fiziksel durumu, 11'de yer almasını haklı çıkarmayabilir. Deschamps, Mbappe'yi kamuoyu önünde desteklese de, oyuncunun fiziksel durumu ve formu taktikleri yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.