EURO 2024 Elemeleri'nde hangi takımlar gruptan çıkacak? Türkiye nasıl gruptan çıkıp 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılır?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne başladı. İlk maçında 25 Mart'ta Ermenistan'a konuk olan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmak için çaba gösterecek.

Peki EURO 2024 Elemeleri'nde gruplardan kaç takım çıkıyor?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

EURO 2024 Elemeleri'nde kaç grup var, gruptan hangi takımlar çıkıyor?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonarı Elemeleri'nde toplamda 10 grup bulunuyor. A Milli Takım ise D Grubu'nda yer alıyor.

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşma oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan üç diğer takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya da doğrudan katılacak ve böylece EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.