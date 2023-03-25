EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, mart ayının son haftasında başladı. A Millî Futbol Takımı da zorlu yoldan geçip Euro 2024'e ulaşmaya çalışacak.
Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde hangi grupta?
Ay-yıldızlılar, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyor.
9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekilen kura sonucu milli takımın rakipleri Ermenistan Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu.
Türkiye, D Grubu'nda kaçıncı sırada?
A Milli Takım, ilk maçına 25 Mart akşamı deplasmanda Ermenistan'a karşı çıktı. D Grubu'nun puan durumu ise şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|Oynanan maç
|Puan
|Atılan gol
|Yenilen gol
|Averaj
|1.
|Türkiye
|1
|3
|2
|1
|1
|2.
|Ermenistan
|1
|0
|1
|2
|-1
|3.
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Letonya
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Galler
|0
|0
|0
|0
|0