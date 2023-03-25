EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu | Türkiye kaçıncı sırada?

Samet Çayır
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Türkiyetff.org
Avrupa Şampiyonası ElemeTürkiyeErmenistan vs TürkiyeErmenistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda kaçıncı sırada?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, mart ayının son haftasında başladı. A Millî Futbol Takımı da zorlu yoldan geçip Euro 2024'e ulaşmaya çalışacak.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde hangi grupta?

Ay-yıldızlılar, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyor.

9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekilen kura sonucu milli takımın rakipleri Ermenistan Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu.

Türkiye, D Grubu'nda kaçıncı sırada?

A Milli Takım, ilk maçına 25 Mart akşamı deplasmanda Ermenistan'a karşı çıktı. D Grubu'nun puan durumu ise şu şekilde:

SıraTakımOynanan maçPuanAtılan golYenilen golAveraj
1.Türkiye13211
2.Ermenistan1012-1
3.Hırvatistan00000
4.Letonya00000
5.Galler00000

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