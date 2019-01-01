EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (13 Ekim 2019)

EURO 2020 Elemeleri heyecanı 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan C, E, G ve I gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Estonya 0-3

C Grubu'nda ile zirve mücadelesi veren Almanya, grup sonuncusu Estonya ile karşılaştı. Panzerler, Emre Can'ın 14. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen İlkay Gündoğan'ın iki gol ve bir asistlik performansıyla rakibini 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Almanya puanını 15 yaparak grup liderliği yarışında iddiasını sürdürdü.

Belarus 1-2 Hollanda

Almanya ile grup liderliği için yarışan Hollanda, Belarus deplasmanında zorlansa da üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Portakallar rakibini forması giyen Georginio Wijnaldum'un 32 ve 41. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 15 puana ulaştı. 'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna dahil oldu.

Macaristan 1-0 Azerbaycan

E Grubu'nun iddialı takımlarından Macaristan, grup sonuncusu Azerbaycan'ı tek golle devirerek 12 puana ulaştı. Grupta oynadığı 7 maçta gol yollarında sorunlar yaşayan Macaristan'ı Azerbaycan karşısında zafere taşıyan gol ise 10. dakikada Mihaly Korhut'tan geldi.

1-1

İlk iki sırada yer almak isteyen takımlar arasında çetin bir yarışa sahne olan E Grubu'nda Galler ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Konuk ekip 9.dakikada genç golcüsü Nikola Vlasic'in ayağından bulduğu golle öne geçerken Galler'in süper yıldızı Gareth Bale 45.dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken 7. maçı sonunda 14 puana ulaşan Hırvatistan liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Galler ise topladığı 8 puanla 4.sırada kaldı.

Slovenya 0-1

EURO 2020'ye katılabilmek için büyük bir önem taşıyan maçta Avusturya, güçlü rakibi Slovenya'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Stefan Posch kaydederken gruptan çıkabilmek adına önemli bir fırsatı kullanamayan Slovenya'da Denis Popovic 89. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip puanını 16'ya çıkararak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırırken Slovenya 11 puanla 4. sırada kaldı. forması giyen Sloven orta saha Miha Zajc, 61.dakikada oyuna girdi ve 29 dakika görev yaptı.

2-0 Kuzey Makedonya

G Grubu'nda lider Polonya, Kuzey Makedonya karşısında zorlansa da 74 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı cebine koydu. Grupta oynadığı 8 maçta 18 puan toplayan ev sahibi ekip, G Grubu'nda 7. kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. EURO 2020'ye katılma hayalleri zora giren Kuzey Makedonya ise 8. maçı sonunda 11 puanda kalarak 3. basamakta yer aldı.

Kazakistan 0-2

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen Belçika, gruptaki sekizinci maçında Kazakistan'ı Michy Batshuayi ve Thomas Meunier'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Yoluna kayıpsız şekilde devam eden Roberto Martinez'in öğrencileri grupta oynadığı sekiz karşılaşmada toplam 30 gol atarken filelerinde yalnızca bir gol gördü.

İskoçya 6-0 San Marino

I Grubu'da oynadığı ilk 7 maçta istediği sonuçları alamayan İskoçya, zayıf rakibi San Marino'yu 6-0 mağlup ederek moral buldu. Aston Villa forması giyen John McGinn ilk yarıda bulduğu üç golle hattrick yapmayı başarırken 8. maçında da gol atamayan San Marino'nun kalesinde gördüğü gol sayısı 43'e yükseldi.

Güney Kıbrıs 0-5

Rusya, I Grubu'nda matematiksel olarak gruptan çıkma ihtimali bulunan Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve puanını 21'e çıkararak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Konuk ekipte Denis Cheryshev 2 gol ve 2 asist ile oynarken tecrübeli golcü Artem Dzyuba ise 1 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Topladığı 10 puanla 3. sırada kalan ev sahibi ekipte ise Konstantinos Laifis 27. dakikada kırmızı kart gördü.