Polonya portalı Meczyki, Borussia Dortmund'un Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'yı transfer etmek için çalıştığını ve bu süreçte oldukça ileri bir aşamaya geldiğini bildirdi.

Zira Meczyki'ye göre Regula ile BVB arasında halihazırda anlaşma sağlandı, ayrıca Lubin de ofansif orta saha oyuncusuna transfer için izin verdi. Regula'nın adı son olarak 1. FC Köln ile de anılmıştı, Köln ekibinin 19 yaşındaki oyuncuyu ilginç bir şekilde Said El Mala'nın olası alternatifi olarak takip ettiği öne sürülmüştü. El Mala'nın BVB'ye transferi gerçekleşmeyip bunun yerine Köln ile sözleşme yenilemesinin ardından, şehir kulübünün artık Regula transferine ihtiyacı kalmadı.

BVB'nin Marcel Regula'ya ilgisi daha eskiye mi dayanıyor?

Dortmund da Polonyalı U21 milli oyuncuyu bir süredir takip ediyor gibi görünüyor ve onu yerinde izlemiş olduğu belirtiliyor. Regula'nın İngiltere Championship ekibi Burnley FC'ye transferi yakın zamanda Meczyki'ye göre reddettiği, şu anda ise BVB'nin yanı sıra Feyenoord Rotterdam'ın da ilgi gösterdiği aktarılıyor. Genç oyuncunun bonservisinin 10 milyon euronun altında olacağı konuşuluyor.

Lubin ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Regula, Polonya'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve geçen sezon Ekstraklasa'da tartışmasız ilk 11 oyuncusuydu (31 maç, beş gol, beş asist). Şu ana kadar oynadığı sekiz Avrupa Şampiyonası eleme maçının tamamını kazanan ve grubunda İtalya'nın önünde lider olan Polonya'nın güçlü U21 takımında da Regula'nın yeri garanti.

Sky ise pazartesi öğleden sonra, Borussia Dortmund'un Konstantelias'ın yerine bir isim arayışında şu anda öncelikli olarak Ethan Nwaneri ile ilgilendiğini bildirmişti. Sportif yönetim direktörü Lars Ricken ile sportif direktör Ole Book, Oberliga ekibi HEBC Hamburg'a karşı oynanacak DFB-Pokal maçına yapılan yolculuğa katılmadı ve buna göre şu anda FC Arsenal'den ofansif oyuncunun kiralanmasının ne ölçüde mümkün olabileceğini inceliyor. Dortmund'un teorik olarak Regula ve Nwaneri'yi birlikte Signal Iduna Park'a getirip getiremeyeceği ise belirsiz. Sky da artık Borussia'nın Regula için yoğun çaba harcadığını bildiriyor.

BVB açısından Nwaneri konusunda avantaj sağlayan nokta ise şu: Kulüp geçen yıl da onun için girişimde bulunmuştu; o dönemde Borussia kalıcı bir transferi sonuçlandırmak istiyordu ve Nwaneri de Sky'a göre memnuniyetle Dortmund'a gelmeye hazırdı. Ancak Bundesliga ekibi ile Londra temsilcisi bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Nwaneri ile görüşmeler teoride daha kolay ilerleyebilir, çünkü 2025'te zaten bir kez temas kurulmuştu. Ancak Sky'da pazartesi akşamı yer alan haberde, Dortmund ile Arsenal arasında bir uzlaşının giderek daha da düşük bir ihtimal haline geldiği ifade edildi.

Jadon Sancho ise Sky'a göre BVB'nin planlarında yer almıyor. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından hâlâ yeni bir kulüp bulamayan eski Dortmundlu oyuncunun yeniden dönüşü konusunda, Konstantelias şokunun ardından kısa süre içinde spekülasyonlar yapılmıştı.

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Nwaneri, Alman ikincisinin kısa süre önce PAOK Selanik'ten 26 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yunan oyuncuya benzer bir profil olurdu. Konstantelias, BVB formasıyla FC Bayern'e karşı oynanan Süper Kupa'da (1-2) ve Hamburg SV'ye karşı oynanan Bundesliga maçında (2-0) çıktığı ilk iki resmi karşılaşmada da hemen etkileyici bir performans ortaya koymuştu, ancak HSV'ye karşı ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve bu nedenle aylarca sahalardan uzak kalacak. Transfer piyasasında bir kez daha reaksiyon verebilmek için zaman daralıyor, zira Almanya'da yaz transfer dönemi salı günü (1 Eylül) saat 20.00'de kapanıyor.

BVB'nin ilgisi: Ethan Nwaneri transferinde sorun ne olabilir?

Nwaneri konusunda sorun şu ki, Arsenal'in 19 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamaktansa satmayı tercih ettiği konuşuluyor. Ve istenen bedelin de Regula'ya kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olması bekleniyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Nwaneri kiralık olarak Olympique Marsilya'da forma giydi ve Fransız ekibinde 11 maçta iki gol ve bir asistlik katkı verdi. Ancak kiralık dönem genel olarak daha çok hayal kırıklığı yarattı, geçen sezonun son haftalarında Nwaneri Marsilya'da neredeyse hiç oynamadı.

Londra doğumlu oyuncu, Arsenal'de bir dönem süper yetenek olarak görülüyordu ve Eylül 2022'de 15 yaşındayken Premier League'deki ilk maçına çıktı. Ancak İngiltere U21 milli takım oyuncusu, Gunners'ta bugüne kadar kalıcı çıkışını henüz yapamadı; buna rağmen muazzam potansiyelini zaman zaman ortaya koydu. Nwaneri, 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal formasıyla şu ana kadar toplam 51 resmi maça çıktı (10 gol).

Marcel Regula BVB'ye transfer olmaya yakın mı? Zaglebie Lubin'deki istatistikleri