Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: "Üç yeni oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz"

Ön alanda skor yapabilecek oyuncularla görüştüklerini dile getiren Emre Belözoğlu, transfer konusuna değindi.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin tesislerinde çalışmalarına devam eden İstanbul ekibind Teknik Direktör Emre Belözoğlu DHA'ya hazırlıklar kapsamında bir demeç verdi.

Ne söylendi?

Genç teknik adam, Avrupa hedeflerini ortaya koyarken hazırlıklardan bahsetti.

"Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz.

Hazırlıklarımıza üç gün önce İstanbul'da başladık. Bu süreç bugün Burdur'da kampımız ile beraber devam edecek. Sezon için hazırlıklarımız devam ediyor.

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Transfer konusu

Ön alanda skor yapabilecek oyuncularla görüştüklerini dile getiren Emre Belözoğlu, transfer konusuna değindi.

"Mevcutta da iyi bir kadromuz var ama iki üç tane destek olacak. Zaten iki tane oyuncumuz aramıza katıldı. Üç tane daha oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz gibi görünüyor"

"Başakşehir takımının hedefi yıllardır aynı. En kötü Avrupa kupalarına gitmek. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum"