Eski Real Madrid oyuncusu: Modric kaderin bir hediyesi

Milan'ın mevcut, Real Madrid'in ise eski oyuncusu İspanyol savunmacı Mario Gila, Hırvat yıldız Luka Modric ile İtalyan ekibinde yeniden bir arada olmasının kendisi için kaderin bir hediyesi olduğunu belirterek, takım arkadaşının teknik ve zihinsel seviyesini geliştirmede oynadığı rolü övdü.

Gila, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Luka olağanüstü bir insan. Daha genç olduğum dönemde onu tanıyacak kadar şanslıydım ve Real Madrid'de onunla birlikteydim. A takımıyla antrenman yaptım ve onunla çok fazla temas kurmamış olsam da, onu bir referans olarak görüyordum; hayranlık duyulmayı, izlenmeyi ve kendisinden öğrenilmeyi hak eden bir oyuncuydu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Luka ile burada, Milan'da bir arada olmam benim için kaderin bir hediyesi. Onunla konuşmayı, onu tanımayı, tavsiyelerini ve bana aktarabileceği her şeyi dinlemeyi seviyorum. Bir oyuncu olarak beni çok geliştireceğine ve her şeyden önce zihniyet açısından beni ileri taşıyacağına eminim."

2031 yılının haziran ayına kadar uzanan sözleşme ve 30 milyon euroluk yatırım, Milan'ın bu yaz Lazio'dan kadrosuna kattığı Gila'ya duyduğu güvenin boyutunu yansıtıyor. Oyuncunun sahada karşılığını vermeyi hedeflediği bu güvenle ilgili olarak şunları ekledi: "Buraya gelmek benim için bir bakıma bir hayali gerçekleştirmek anlamına geliyor. Çocukluğumdan beri, herkes gibi, futbolcu olmayı düşünüyordum, ancak bu seviyelere ulaşmak kolay değil. Dolayısıyla bu bir hayal."

25 yaşındaki savunmacının yeni sezon için yaz hazırlıkları, Celtic ile oynanan hazırlık maçında sağ rectus femoris kasında zorlanma yaşaması sonucu temmuz ayının sonlarında mecburi bir molayla küçük bir aksaklık yaşadı; ancak herhangi bir sakatlık meydana gelmeden bu durumu atlattı.