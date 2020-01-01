Eski Juventus başkanı, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi

Torino ekibinin eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, annesini görmek için ülkesine dönen Cristiano Ronaldo'ya ayrıcalık tanınmasını eleştirdi.

'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, takımın süper yıldızı 'nun 'dan ayrılarak ülkesine dönmesine izin verilmesini eleştirdi.

Radio Punto Nuovo'ya yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmasının ardından takımda işlerin karıştığı savunan Gigli, "Ronaldo, 'e annesi için gittiğini söylemişti ancak şu an yalnızca havuz kenarında fotoğraf çekiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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"Ronaldo için bir ayrıcalık yapıldıktan sonra işler karıştı ve diğer oyuncular da ülkelerine dönmek istedi ancak böyle olmaması gerekiyordu. Hepsi karantinada kalmalıydı."

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"Şu anda eleştiri yapmak kolay ancak dışarıdan bakan biri olarak oyuncuların İtalya'dan neden ayrıldığını anlamak kolay değil. Geri dönmek istediklerinde işler daha zor olacak çünkü döndüklerinde 14 gün karantinada olmak zorunda kalacaklar."

Juventus yönetimi, Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takımı karantinaya alırken Ronaldo'nun Portekiz'e dönmesine izin vermişti. Bunun üzerine takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, felç geçiren ve tedavisi devam eden annesini görmek için İtalya'dan ayrılarak memleketi Madeira'ya dönmüştü.



Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic ve Douglas Costa gibi isimler de ülkelerinin yolunu tutmuştu.