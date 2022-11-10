Eski Fenerbahçeli Max Kruse poker turnuvasında zafere ulaştı

Profesyonel bir poker oyuncusu olan Alman yıldız, Çekya'da mutlu son yaşadı.

Fenerbahçe ile olan kontratını pandemi döneminde futbola verilen ara sırasında fesheden ve ülkesine dönen Alman yıldız Max Kruse, Çekya'da düzenlenen poker turnuvasında birinci oldu.

Son olarak Bundesliga takımlarından Wolfsburg tarafından kadro dışı bırakılan Kruse, BILD'de yer alan habere göre bin 650 euro yatırdığı turnuvadan 134 bin euro ile ayrıldı.

Turnuvanın ardından sevincini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşan Kruse, "Şaşkına döndüm. Sonunda bir WSOP turnuvası kazanmış olmak çok büyük ve güzel bir duygu" dedi.

34 yaşındaki Alman futbolcu 2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 7 asist yapmıştı. Fenerbahçe Kruse'nin kontratını feshetmesinin ardından yıldız oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin forması giyen Kruse, Ocak 2022'de 5 milyon euro bonservis bedeliyle eski takımı Wolfsburg'a dönmüştü.

Alman ekibinde teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen Kruse sık sık özel hayatıyla gündeme gelirken kadro dışı bırakılmıştı. Bir süredir takımdan ayrı olan Kruse'nin Werder Bremen'e transfer olabileceği öne sürülüyor.