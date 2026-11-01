Chelsea, bu sezon yalnızca 5 maçta ilk 11'de yer alabilen Barcelona'nın yıldızı Fransız Jules Koundé'nin durumunu sordu.

Sport gazetesi, Koundé'nin eskiden üstlendiği öne çıkan rolün büyük bir bölümünü kaybettiğini ve artık sağ bek mevkisinde bir yer için rekabet etmek zorunda kaldığını aktardı.

Eric García'nın bu mevkiye yeniden konumlandırılması, Xavi Espart'ın öne çıkması ve ayrıca Barcelona'nın transfer için bazı sağ bekleri takip etmesi, Koundé'yi zor bir duruma soktu.

Transfer uzmanı Matteo Moretto, Koundé'nin durumu hakkında konuştu ve DAZN ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda Chelsea'nin Koundé'yi kadrosuna katmakla en çok ilgilenen kulüplerden biri olduğunu belirtti.

Moretto şöyle açıkladı: "Premier Lig'de, özellikle bir kulüp var; bu kulüp rakamları incelemeye ve transferin tamamlanıp tamamlanamayacağını, mali açıdan mümkün olup olmadığını öğrenmek için durumu sorgulamaya başladı bile. Bu kulüp de Chelsea."

Bu, Chelsea'nin Fransız savunmacının hizmetlerini almaya çalıştığı ilk sefer olmayacak; kulüp, 2022 yılında kendisini kadrosuna katmaya ilgi göstermiş, ancak Barcelona oyuncuyu Sevilla'dan 60 milyon euro karşılığında transfer ederek anlaşmayı bitirip rakibine üstünlük sağlamayı başarmıştı.

Bayern Münih de yaz transfer döneminde Fransız savunmacının durumuna ilgi göstermiş ve kış transfer döneminde onu kadrosuna katmayı yeniden deneyebilir.

Moretto ayrıca, Koundé'nin olası ayrılığının, Katalan kulübüne kadrosundaki diğer mevkileri güçlendirmesine yardımcı olacak mali kaynaklar elde etme imkânı sağlayabileceğine dikkat çekti.

"Koundé, belki de klasik bir forvet ya da başka bir sağ bek transfer etmek amacıyla, Barcelona'nın satışından mali gelir elde edebileceği oyunculardan biri olabilir" dedi.

Eğer işin sonu Koundé'nin ayrılığına varırsa, Barcelona onun gidişini nasıl telafi edeceğini değerlendirmek zorunda kalacak. Katalan kulübünün ilgi listesinde beliren isimlerden biri de Tottenham oyuncusu Pedro Porro.

Dolayısıyla Koundé'nin geleceği, önümüzdeki aylarda takip edilmeye değer dosyalardan biri olacak gibi görünüyor. Zira Fransız savunmacı, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmeli ve kaybettiği öne çıkan rolü yeniden kazanmak için önünde hâlâ epey vakit var; ancak Chelsea'nin ilgisi, onu bir kez daha transfer piyasasının ön saflarına taşıyor ve Pedro Porro, ayrılığını telafi etmek için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.