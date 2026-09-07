Danilho Doekhi pazartesi akşamı Lazio formasıyla büyük beğeni topladı. Eski Ajaxlı oyuncu, Udinese karşısında alınan 1-2’lik galibiyette önemli rol oynadı ve maçın ardından İtalyan taraftarlardan X’te bolca övgü aldı. Bazı taraftarlar onu “bir duvar” olarak nitelendirirken, “Şimdiden müthiş bir transfer” yorumunda bulundu.

Doekhi, geçen yaz Union Berlin’den bonservissiz olarak Lazio’ya transfer oldu ve Roma’da kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. 28 yaşındaki stoper, Udine’deki performansının ardından geniş övgü topladı. Bir taraftar, “Doekhi’den yine mükemmel bir maç” diye yazdı.

Savunma tarzı da dikkat çekiyor. Yorumlardan birinde, “Yanılıyor muyum, yoksa bu Doekhi oldukça güçlü bir adam adama savunmacı mı? Pozisyon bilgisi iyi, savunma durumlarını okuma konusunda güçlü ve fiziksel kapasitesi yüksek” denildi. Bir başka taraftar ise bir diğer eski Ajaxlıya da değinerek, “Kusursuz Doekhi, Prime Kenneth Taylor” ifadelerini kullandı.

Doekhi, Udinese karşısında yalnızca savunma görevleriyle sınırlı kalmadı. Bitime on dakika kala Kenneth Taylor solda onu topla buluşturdu, ardından stoper eski AZ’li Albert Gudmundsson’a mükemmel bir orta yaptı. Gudmundsson da kafayla skoru belirleyen 1-2’yi kaydetti. Bir taraftar da sağ bek Manuel Lazzari’ye göndermede bulunmadan edemedi: “Doekhi, Lazzari’den daha iyi orta açıyor.”

Lazio, bundan önce uzun süre Udine’de zorlandı. Udinese, devre arasının kısa süre sonrasında Jesper Karlström’ün topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara göndermesiyle öne geçti. Gennaro Gattuso’nun ekibine eşitliği getiren golü ise, Taylor’ın da önemli rol oynadığı bir ataktan sonra Davide Frattesi attı.

Taylor, sonradan oyuna giren Tijjani Noslin’den topu aldı ve Mattia Zaccagni’yi boş durumda buluşturdu. Zaccagni de yaptığı ortayla Frattesi’nin 1-1’i bulmasını sağladı. Kazandıran golde de atağın başlangıcında eski Ajaxlı vardı. Taylor, Doekhi’yi boşa çıkardı, onun ortası da Gudmundsson’a ulaştı.

Böylece Taylor da İtalyan taraftarların gözünde giderek daha fazla öne çıkıyor. Bir taraftar, “Kenneth Taylor süper bir oyuncu” diye yazarken, bir diğeri ondan “sonsuz yoğunluk ve kalite” sözleriyle bahsetti. Başka bir taraftar ise Taylor’ın “orta sahayı eline aldığını” ve çok sayıda top kazandığını savundu.

İki Hollandalının performansı, Lazio’nun Serie A’daki kusursuz başlangıcına da katkı sağlıyor. Roma ekibi, üç maç sonunda dokuz puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şehirdeki rakibi AS Roma ile son şampiyon Inter de henüz puan kaybetmedi.