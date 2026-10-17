Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de tarihi bir başarıya ulaştı ve organizasyon tarihinde tek bir takımla ilk yedi maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Manchester City, bugün Etihad Stadyumu'nda Premier Lig'in yedinci haftasında konuk ettiği Ipswich Town'ı 3-2 yendi. Böylece Maresca, üst üste 7 galibiyete ulaşarak Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson ve mavi beyazlıların eski teknik direktörü Pep Guardiola gibi Premier Lig tarihinin büyük teknik adamlarını geride bıraktı.

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City, bu sezon Premier Lig'deki galibiyet serisine Bournemouth'u 2-1 yenerek başladı; ardından Crystal Palace'ı 4-1, Coventry City ve Manchester United'ı ise ikisinde de 1-0 geçti. Daha sonra Sunderland'i 5-3, Liverpool'u 3-0 ve son olarak Ipswich'i 3-2 yendi.

Bugünkü maçta Manchester City'yi 19. dakikada Phil Foden, takım arkadaşı Jeremy Doku'nun asistiyle öne geçirdi. Ancak konuk ekip 21. dakikada beraberliği yakaladı; Abdul Ouattara'dan gelen pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Daizen Maeda ağları havalandırdı.

34. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland, Hırvat takım arkadaşı Mateo Kovacic'in ortasında kafayla ikinci golü kaydederek ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi.

Haaland, 69. dakikada fiziksel gücüyle savunma oyuncusunu geçtiği bir top sonrası ustaca vuruşla City'nin üçüncü golünü attı.



