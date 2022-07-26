Portekizli süperstar, geleceğini şekillendirmek için yetkililerle son bir görüşme yapacak.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da ne kadar süre kalacağı ve takımının transfer penceresi kapanmadan önce transfer yapıp yapmayacağı sorularının arasında geri döndü.

Portekizli süperstar, Erik ten Hag'ın Asya ve Avustralya'daki dostluk maçları için düzenlediği kampın dışında bırakıldı ve aile sorunları nedeniyle kendisine uzun bir yaz tatili verildi.

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Şampiyonlar Ligi sahnesinde yarışmaya ve 2022'de büyük kupalar için mücadele etmeye istekli.

Kırmızı Şeytanlar ile bağların ikinci kez kesilip kesilmeyeceğine dair spekülasyonlar, onun yokluğunda artmaya devam etti.

Cristiano Ronaldo United'da kalacak mı?

Ronaldo, salı günü kulübün antrenman sahasına döndükten sonra geleceği hakkında United ile görüşecek.

Carrington'a temsilcisi Jorge Mendes ile birlikte gitti ve tüm tarafların, istekleri doğrultusunda bazı görüşmeler yapılacak.

Efsanevi patron Sir Alex Ferguson - Ronaldo'yu ilk kez 2003'te kulübe getirdi ve o, tüm zamanların en iyi futbolcularından birisi oldu.

2021 yazında Old Trafford'a dönerken iki yıllık bir sözleşmeyi kabul eden Ronaldo, daha önce United'a uygun bir teklif gelirse ayrılma arzusunu bildirerek pazartesi günü İngiltere'ye geri döndü.

United , Cristiano Ronaldo'yu satacak mı?

Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz sezon 24 gol atan süperstarından ayrılma niyetinde olmadıklarını savundu.

Yeni patron Erik ten Hag, Ronaldo'nun etrafında dönen söylentiler hakkında şunları söyledi:

"Evet, o takımda kalabilir, ama dürüst olmak gerekirse, tabii ki burada üç yıllık sözleşmem var ama futbolda da kısa vadeli bir zaman bu.

Baştan kazanmak zorundayız. O yüzden o kadar ileriye bakmıyorum.

"Bir stratejim var, bu bir süreç ve kazanan bir takım olduğumuzdan emin olmalıyız."

Hangi takımlar Cristiano Ronaldo ile ilişkilendirildi?

United, Ronaldo'nun görüşmelere geri dönmesini olumlu bir işaret olarak görüyor, çünkü söyleyeceklerini dinlemeye istekli.

Bununla birlikte, son derece hırslı bir karakter, iş dünyasının en iyilerinden birinin en üst düzeyde rekabet etmeye alışmış olması nedeniyle, geçtiğimiz sezonu altıncı sırada bitiren bir takımda oynamak istemediğini dile getirebilir.

Bunu akılda tutarak, Avrupa'nın dört bir yanından birkaç önde gelen takım, Ronaldo için potansiyel transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor.

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