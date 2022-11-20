Erzurumspor FK, forvet oyuncusu Samuel Olanare'yi duşta mı unuttu?

Mavi-beyazlı takımın forveti, Manisa FK karşılaşmasının ardından ilginç anlar yaşadı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında çok enteresan bir olay yaşandı.

Erzurumspor FK'nin Manisa FK'ye konuk olduğu karşılaşmanın ardından Erzurum'a dönmek için harekete geçen mavi-beyazlı kafilenin, yola bir kişi eksik çıktığı iddia edildi.

Manisa deplasmanından dönen Erzurumspor FK'nin, stadyumdan ayılırken takımın forveti Samuel Olanare'yi unuttuğu bildirildi.

Detaylar neler?

Oyuncunun olmadığını kimse fark etmeyince takım otobüsü havalimanı yoluna koyuldu.

Manisa FK karşısında 90 dakika forma giyen Nijeryalı santrfor, duşta fazla zaman geçirdi. Takım toparlanıp harekete geçtiği sırada duştan yeni çıkan Olanare, hazırlanıp dışarı baktığında takım otobüsünü göremedi.

Büyük şaşkınlığa uğrayan futbolcuya vatandaşlar yardım etti. Kendisine taksi çağırılan Olanare, havalimanına takımdan ayrı gitti.

Ne söylendi?

Haberin sosyal medyada ve birçok internet sitesinde hızlıca viral olmasının ardından açıklama yapan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kulüp başkanı olarak dün Manisa’da stadyumdaydım, maçtan sonra kafileyle beraber İzmir’e oradan bugün Erzurum’a geldik.

"Aaron Samuel Olanare izinli olduğu için takımdan ayrı uçtu. İzinli oyuncular izinlerini yaptıktan sonra şehre gelecekler.

"Manisa yerel medyasında çıkan 'Erzurumspor, Aaron Samuel Olanare'yi stadyumda unuttu' haberi gerçeği yansıtmamaktadır."