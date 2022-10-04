İddiaya göre yıldız oyuncu, futbol kariyerini sonlandırdı.

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in profesyonel futbolculuk kariyerini sona erdirdiği iddia edildi.

Yıldız futbolcunun, yakın çevresine artık futbol oynamayacağını açıkladığı aktarıldı.

Özil, kısa süre önce bir ameliyat geçirmişti.

Ne söylendi?

Beyaz Futbol YouTube kanalından yayın yapan spor spikeri Ertem Şener, Özili hakkında şunları söyledi:

"Gelelim günün manşetine... Çok sevdiğim, dünya futbolunun çok sevdiği; Real Madrid'de, Arsenal'de, Schalke'de çok büyük işler yapan, gözümüz gibi baktığımız Mesut Özil, futbola veda etti.

"Son dakika girebilirsiniz. Mesut Özil, yakın çevresine bundan sonra futbol oynamayacağını söyledi. Hem sakatlığı hem de mental olarak yorgunluğunu söyledi.

"Artık futbolculuk yaşantısına nokta koydu. Mesut Özil dünya futbolu için çok önemli bir değerdi.

Mesut Özil, Başakşehir'de kaç maça çıktı?

Fenerbahçe'de bekleneni veremedikten sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile sadece üç karşılaşmaya çıktı.

Özil, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.