Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Ersun Yanal, TFF 1. Lig'in yeni takımı Amedspor'un başına geçti.

Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyan son teknik direktör olan Ersun Yanal TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Amedspor’un başına geçti. Bir süredir İzmir’de devam eden görüşmelerin ardından tarafların el sıkıştığı öğrenilirken, resmi imzanın 11 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek genel kurulun ardında atılacağı ve Yanal’ın bir yıl boyunca Amedspor’u çalıştıracağı belirtildi.

Ersun Yanal ne söyledi?

Futbolun herkesin ortak duygusu ve heyecanı olduğunu belirten Yanal, “Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli” ifadelerini kullandı. Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ise Yanal’ın kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Ali Koç’un başkanlığının ilk yılında Phillip Cocu’nun yerine göreve gelerek ikinci kez Fenerbahçe’nin başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından görevi bırakmıştı. Fenerbahçe’nin ardından Antalyaspor ve Alanyaspor’da görev yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı son olarak beIN Sports’ta yorumculuk yapıyordu.