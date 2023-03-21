Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri'ne Ermenistan deplasmanında başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi alev aldığı esnada millî araya girildi. Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde mücadelesine başlıyor.

Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler'in bulunduğu D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, ilk maçına hazırlanıyor.

Ay-yıldızlılar, 25 Mart Cumartesi akşamı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Ermenistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Millî Takım'ın saat 20.00'de Ermenistan'a konuk olacağı mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.