Futbol yorumcusu Erman Toroğlu kariyerine ilişkin önemli detayları paylaşırken, şaşırtıcı açıklamaların altına imzasını attı.

Türk futboluna uzun yıllar boyunca futbolcu ve hakem olarak hizmet eden, uzun bir süreden bu yana ise televizyon yorumculuğu yapan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalara imza attı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı dönemde okuduğunu belirten Toroğlu, iki ismin o dönemden bu yana tartıştığını söyledi.

SportBox adlı YouTube kanalına konuşan Toroğlu'nun dikkat çeken açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmazken, Gürcistan'da yönettiği bir maç sırasında kendisine şike teklif edildiğini ancak bu durumu maçın gözlemcisine iletmesinin ardından Gürcü takımın Avrupa kupalarından iki yıl boyunca men edildiğini ve Gürcü cephesinin bu nedenden ötürü kendisini vurmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Şike iddialarını tekrarladı

Söz konusu maçta Shota Arveladze ve Arçil Arveladze'yi beğendiğini aktaran Toroğlu, sonrasında bu oyuncuları Trabzonspor'a önerdiğini ve iki ismin bordo-mavili takıma transferinin bu şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Futbol oynadığı dönemde birçok şikeli maçla karşılaştığını belirten Toroğlu, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in şike yaptığına bizzat tanık olduğunu ifade etti. Toroğlu yazdığı kitabında da Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in futbolculuk yıllarında şike yaptığını öne sürmüştü.

Çocukluk yıllarında kekeme olan komşusu ve komşusunun çocuklarının taklidini yaptığı için yıllarca kekeme kaldığını ifade eden Toroğlu, uzun yıllar içerisinde bulunduğu hakem camiasına da yüklenirken, geçmiş yıllarda çok sayıda satılık hakem olduğunu iddia etti. Kariyerine A Spor yorumcusu olarak devam eden Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.