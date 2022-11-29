Erling Haaland yeni bir Ferrari almak için İtalya'da

Norveçli golcü liglere verilen arayı kendisine zaman ayırarak değerlendiriyor.

Manchester City'de sergilediği performansla Premier Lig'e adeta damga vuran Erling Haaland, Dünya Kupası için ulusal liglere verilen arayı değerlendirerek, İtalya'ya gitti.

Modena'yı ziyaret eden Haaland'ın bu yolculuğunun arkasında yatan sebep ise dünyaca ünlü Norveçli yıldızın kendisine yeni bir Ferrari satın almak istemesinden başka bir şey değildi.

Fiorano Modenese'deki Montana restoranda yemek yiyen Haaland, Sebastian Vettel, Sainz ve Leclerc gibi Formula 1 pilotlarının yanı sıra Penelope Cruz, Shailene Woodley ve Fiorano gibi yıldızların ardından bu restoranda yemek yiyen son ünlü isim oldu.

Hayranlarına samimi davrandı

Restoran personelleri Haaland ile karşılaştıkları için heyecanını gizlemezken, Haaland çalışanlara formasını armağan etti.

Kendisini diğer ünlülerden ayıran bir samimiyet ve doğallıkla çalışanlarla birlikte fotoğraf çektiren Haaland, restoran önüne toplanan kalabalığa ilgi göstermeyi de ihmal etmedi.

Şu ana kadar yediği en iyi makarnayı Montana'da yediğini duyuran Haaland'ın yeni Ferrari için yaptığı tercih ise şu ana dek yıldız oyuncunun sosyal medya hesaplarına yansımadı.