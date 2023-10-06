Erling Haaland sırrını açıkladı: Sahada bir zombiye dönüşüyorum!

Manchester City’nin Norveçli golcüsü gol atma konusundaki yeteneğinin ardında yatan sırlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Manchester City’de geçirdiği ilk sezonunda gol rekorlarını altüst eden Norveçli golcü Erling Haaland sahada kendisini bir zombi gibi hissettiğini söyledi. Gol atmayı bir bağımlılık gibi gördüğünü belirten Haaland, İngiliz basınından The Telegraph’a verdiği röportajda oynadığı 42 Premier Lig karşılaşmasına 44 gol sığdırmasının sırlarını paylaştı.

Haaland ne söyledi?

“Bu etrafınızı tarayıp şansı beklemekle alakalı. Şans geldiğinde hazır olmam gerektiğini biliyorum. Top ayağımda değilken sürekli koşu yapabileceğim alanları tarıyorum. Top şuraya gelirse bu olabilir, şuraya giderse şöyle olabilir diye düşünüyorum. Bu içimde hissettiğim bir duygu. Takım geriden oyun kurarken benim dahil olmama gerek olmadığını biliyorum. Orada duruyorum ve doğru anı bekliyorum. Ceza sahasına girip topa birkaç kez dokunuyorum ve kendi dünyama ait hareketler yapıyorum. Bunu açıklaması zor ama gol pozisyonu sırasında vücudumun dışına çıkıp bir zombiye dönüşüyorum”

Gözünü rekora dikti

260 golle Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu olan Alan Shearer’a ait rekoru kırıp kıramayacağı yönündeki soruyu da değerlendiren Haaland, “Kontratımın bitmesine 3 yıl 10 ay var. Bunu başarmak için hala zamanım var. Bu kadar kısa zamanda bunu yapmak kolay değil ve bunu düşünemem. Şu anda sadece bir sonraki maçı ve sezonu düşünüyorum. Rekorlar zaman alır ama eğer İngiltere’de 15 yıl daha kalırsam neden olmasın? Neler olacağını göreceğiz” dedi.