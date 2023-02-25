Bournemouth filelerini sarsan Erling Haaland, Manchester City tarihinin Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, takımının Bournemouth'u 4-1 yendiği karşılaşmada attığı golle Premier Lig'deki gol sayısını 27'ye çıkardı.

Premier Lig'in başladığı 1992'den bu yana Manchester City için bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmayı başaran Haaland, kulübün efsane ismi Sergio Agüero'yu geride bıraktı.

2014-2015 sezonunda City formasıyla ligde 26 gol atan Arjantinli golcü, rekorun bir önceki sahibiydi.

Önünde 13 maç daha var

Ligin bitimin 13 maç kala bu rekoru ele geçiren Haaland'ın sezon sonunda elde edeceği rekorun uzun bir süre boyunca kırılması zor görünüyor. Haaland'ın bu performansını sürdürmesi halinde bir sezonda atılan en fazla gol rekorunu da kırması bekleniyor.

38 maçlık sezonlarda gol rekoru 32 golle Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ta bulunurken, Andy Cole ve Alan Shearer sezonun 42 maç olduğu dönemlerde 34 kez gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 33'e yükselten Halaand, Molde ve Dortmund formaları giydiği 2019-2020 sezonunu 43, sadece Dortmund'da oynadığı 2020-2021 sezonunu ise 42 golle tamamlamıştı.