"Erling Haaland beni Kylian Mbappe'den daha çok korkuturdu"

Almanya'nın eski kalecisi Jens Lehmann, Kylian Mbappe ile Erling Haaland'ı kıyasladı ve tercihini Bundesliga'da top koşturan oyuncudan yana kullandı.

Almanya'nın efsane kalecilerinden Jens Lehmann, İspanya'nın Marca gazetesine bir röportaj verdi.

Uzun süren kariyeri hakkında bazı bilgiler veren Lehmann, güncel futbol gündemini de değerlendirdi. Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kıyaslayan Lehmann, şu an en beğendiği kalecileri de sıraladı.

Lehmann'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Mbappe mi Haaland mı?

"Erling Haaland'ın en önemli özelliği cesareti. Ben kaleci olduğumda karşımda olsaydı, ona önce kramponlarımın çivilerini gösterirdim. Benimle tekrar yüzleşmek isteyip istemeyeceğini merak ediyorum.

Eğer bir takımın spor direktörü olsaydım, elimde imkan olsa hem Haaland hem de Mbappe ile imzalamak isterdim. İki oyuncunun da gerçekten eşsiz olduğunu düşünüyorum. Mbappe tekniği hızla birleştiyor. Haaland ise tekniği hız ve fizikle birleştiriyor. Kariyerimde Haaland gibi bir oyuncuyu görmedim. Onun gibisine karşı oynamadım. Beni Mbappe'den daha çok korkuturdu. Mbappe'nin fiziği beni korkutmuyor ama iki inanılmaz oyuncudan bahsediyoruz."

David Alaba'nın ayrılması

"Alaba'nın Bayern Münih'ten ayrılması beni üzüyor. O harika bir oyuncu. Onu izlemek beni eğlendiriyor. Onu Bundesliga'da görmeyi seviyorum. Söylentileri beslemek istemiyorum ama İspanya onun için harika olurdu."

Premier Lig, Serie A, La Liga

"Futbolculuk dönemimde aynı anda hem Milan hem Real Madrid'den teklif aldım. Çok daha rekabetçi olduğu için İtalya'ya gittim. Cristiano Ronaldo'ya ne düşündüğünü sormalısınız. Premier Lig fiziksel açıdan çok zorlu bir lig. Bundesliga'da giderek gelişiyor. İspanya'nın en büyük avantajı ise güzel iklimi."

Dünyanın en iyi kalecileri

"Elbette Manuel Neuer şu an en iyisi. Wolfsburg kalecisi Koen Casteels'i de severim. Ayrıca Alisson da listemde. Şimdi kaleciler daha çok topla oynamaya odaklanıyorlar. İdmanlar değişti.

Ter Stegen ise şanssız çünkü son sezonlarda Şampiyonlar Ligi maçlarında 6, 7 ve 8 gol yediği maçlar oldu. Ve bu hiç iyi değil! Ben Almanya Milli Takımı'na, Şampiyonlar Ligi'nde çok gol yemeyen bir kaleci seçerdim."

Jens Lehmann kimdir?

1969 doğumlu kaleci henüz 19 yaşında Schalke kalesine geçti ve Gelsenkirchen ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekti. 10 sezon burada oynayan Lehmann, kısa bir AC Milan kariyerinin ardından Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Burada Bundesliga şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2003 yazında Arsenal'e transfer oldu. Londra ekibindeki beş sezonda 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 FA Cup kazandı. Ayrıca 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde de kaledeydi ama 18. dakikada kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını Barcelona karşısında yalnız bıraktı. Arsenal'in ardından Stuttgart ile Bundesliga'ya dönen Lehmann, 29 kez Almanya Milli Takım kalesini korudu.