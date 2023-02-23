Erling Haaland, Paris Saint-Germain yıldızının Norveçli olmasını dilediğini söyleyerek Kylian Mbappe'ye olan hayranlığını dile getirdi.

NE OLDU? Manchester City'nin golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın takımında RB Leipzig'e karşı oynadığı son karşılaşmadan önce Mbappe'ye övgüler yağdırdı. İki forvet, Ballon d'Or ödülleri ve diğer büyük bireysel ve takım ödülleri için yarışarak önümüzdeki on yılda Avrupa futboluna hükmedecekleri konusunda izlenim verdi. Ancak Haaland, rekabete rağmen rakibinin niteliklerinden bahsetmekte bir sorun görmedi.

NE SÖYLENDİ? Fransız televizyon kanalı Canal Plus'a konuşan Norveçli yıldız şunları söyledi: "Pek çok iyi oyuncu var ve Kylian da onlardan biri. O çok güçlü. Fransızlar, Mbappe'nin Fransa için oynamasından dolayı çok şanslı. Açıkçası onun Norveç için oynamasını isterdim ama durum böyle değil. Ama evet, o inanılmaz bir oyuncu.

"O çok hızlı, çok güçlü. Bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Benden iki yaş büyük mü? Olağanüstü."

DAHA BÜYÜK RESİM: Mbappe, Fransa'yı iki Dünya Kupası finaline taşıdı ve 2018'de ülkesiyle kupayı kazandı. 2022'deki ikinci finalde ise hat-trick yapmasına rağmen Arjantin'e kaybetti. Fransız yıldız, Ballon d'Or'u er ya da geç kazanacak gibi görünüyor. Mbappe'nin bu konudaki en büyük rakibi de Haaland olacak. City'nin solisti şaşırtıcı bir gol ortalamasına sahip. Birçok kişi, Mbappe ve Haaland'ın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin doğal varisleri olduğuna inanıyor.

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