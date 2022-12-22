Manchester City'nin Norveçli santrforu, Kylian Mbappe ile herhangi bir rekabet içerisinde yer almayacağını söyledi.

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland futbol dünyasının gelecekteki 15 yılında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı rekabete benzer bir rekabeti Kylian Mbappe ile yaşayacağı yönündeki yorumları reddetti. Kimseyle karşılaştırmak istemediğini belirten Haaland, sadece kendi oyununa ve daha iyi olmaya odaklandığını söyledi.

Haaland ne söyledi?

"Kendimi başkalarıyla karşılaştırmam imkansız. Bence bu noktada kendiniz almanız gerekiyor bu yüzden karşılaştırmaları sevmiyorum. Medya bunu son on yıldır Ronaldo ve Messi ile yapıyor. Bence onlar da birbirlerini zorluyorlar de bu durum ikisinin de performansına olumlu şekilde yansıyor. Barcelona ve Real Madrid iki büyük rakip. İkisi arasında mükemmel bir rekabet oldu ama dürüst olmak gerekirse kendi adıma herhangi bir rekabeti düşünmüyorum"

Manchester City'ye transfer olmasının ardından Premier Lig'in en etkili santrforu olan 22 yaşındaki golcü takımı adına çıktığı 13 lig maçında 18 kez gol sevinci yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de dört maçta beş gol atan Haaland, son yıllardaki üst düzey performansına rağmen ülkesi Norveç'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Türkiye'nin ardında kalmasının önüne geçememişti.