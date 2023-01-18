Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland kariyerini büyük oranda Molde'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e borçlu olduğunu söyledi.

Molde'de oldukça genç yaşta şans bulan ve topa kafa vurmayı Solskjaer'den öğrendiğini belirten Haaland, Molde'deki döneminin kendisini geliştirdiğini ifade etti.

"Solskjaer'in bana söylediği ilk şey topa kafa vurma konusunda hiçbir fikrim olmadığı ve bunun üzerine çalışmamız gerektiğiydi.

Molde'de bulunduğum iki yıl boyunca bu özelliğimi geliştirmeye çalıştık.

Bu iyi bir şeydi ve bana çok yardımcı oldu çünkü o dönem kafa vuruşlarım gerçekten de etkisizdi ama şimdi birçok kafa golü atabiliyorum"