Erling Haaland, Juventus yolunda
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle dünya devlerinin radarına giren Erling Braut Haaland’ın yeni adresi İtalya olabilir.
Tuttosport’un haberine göre Milan ve Juventus bu futbolcunun transferi için çekişiyordu ve bu yarışın galibi Juventus oldu.
Corriere dello Sport, Juventus’un bu futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiğini ve transferin ocak ayında gerçekleşebileceğini öne sürdü.
La Gazetta dello Sport’a göre ise İtalyan ekibi, futbolcuya yıllığı 3 milyon 500 bin euro’dan beş yıllık sözleşme önerisinde bulundu.
RB Leipzig yöneticisi Oliver Mintzlaff, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Haaland ile ilgilendiklerini ancak büyük kulüplerle rekabet etmekte zorlandıklarını söyledi.
Mintzlaff, “Evet onu istiyoruz. Kendisiyle de görüştük. Ama başka kulüpler de peşinde. Bizim için kolay değil. Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund ve başka kulüpler de onu istiyor” ifadelerini kullanmıştı.