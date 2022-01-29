Erling Haaland’ın süper menajeri Mino Raiola hastalandı; transfer gerçekleşmedi
Erling Haaland'ın geleceği bilinmezliğini koruyor. 21 yaşındaki Borussia Dortmund'un forveti, Barcelona ve Real Madrid de dahil olmak üzere neredeyse tüm Avrupa kulüpleri tarafından isteniyor, ancak menajeri Mino Raiola'nın sağlık durumunun kötü olması transferinin ilerlemesini engelledi.
Raiola'nın sağlık durumu hakkında çok az bilgi bulunuyor. Ancak Diario AS'ye göre Raiola, 12 Ocak'ta Milano'daki San Raffaele Hastanesinde ameliyat oldu ve görünüşe göre bir hafta sonra tekrar hastaneye kaldırıldı.
Dortmund, Bundesliga'nın kış tatili sırasında Haaland'ın geleceğinin çözüleceğini ummuştu, ancak beklediğini bulamadı. Herhangi bir güncelleme yapılmadı. Dortmund, Haaland'ın gelecek sezon planlarını yapmak için yıldız oyuncunun niyetini bilmek istiyor.
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Raiola'nın hastalığı, Haaland'ın Nike ile olan sözleşmesini yeni yıl ile birlikte sona erdirmesi nedeniyle sponsorluk anlaşmasında da sorunlara neden oldu. Puma, sezon başına net 8 milyon € karşılığında ona sponsor olmayı teklif etti. Adidas da yarıştaki iddiasını koruyor.
Barcelona'nın Haaland planı
GOAL; Barcelona’nın, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak için 100 milyon euro toplama planı içerisinde olduğunu doğruluyor.
GOAL, Barcelona'nın medya yapım şirketi olan Barca Studios’daki yüzde 49'luk hissesini satarak transferleri için önemli miktarda para elde edeceği bilgisine ulaştı.
Bu satış, kulübe Haaland için 100 milyon euro kazandıracak.
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