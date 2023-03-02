Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, Manchester City'den gelecekte ayrılmayı içeren planların şimdiden yapıldığını açıkladı.

NE OLDU? Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland, 2027'ye kadar Etihad Stadyumu'nda bir sözleşmeye bağlı durumda. Norveçli, City için şu ana kadar 33 gol kaydetti ancak İngiltere'de uzun süre kalma ihtimalinin düşük olduğu gerçeğini gizlemedi. Bu da oyuncunun menajerinin, potansiyel taliplerle iletişim halinde kalmaya devam ettiği anlamına geliyor.

NE SÖYLENDİ? Haaland'ın menajeri Pimenta, Financial Times Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde şunları söyledi: "Bir plan yapmaya çalışıyoruz. Bir plan yapmalıyız. Bir hedefimiz olmalı. Belki başaramayacağız ama nereye gittiğimizi bilmiyorsak, oraya varamayacağımız kesin. Oyuncu 15 yaşında bile olsa plan yaparız. Bu konuda pasif değiliz. Oturup bekleyemeyiz. Belki beni ararlar çünkü Haaland çok harika bir futbolcu. Bu yüzden aranmayı bekliyorum.

"Transfer döneminin sona erdiği gün, gelecekte neler olabileceğini görmek için oyuncular hakkında konuşmak üzere kulüpleri ziyaret etmeye başladığım gündür. Şubat ayındayız, bu yıl zaten dört kulübe gittim. Pek çok farklı kulüp var. Kimler emekli olacak, kimler yaşlanıyor, kimler sakat, kimler kötü durumda çalışıyor takipteyiz. Bu bir satranç oyunu gibi ve bir sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Pimenta, Haaland'ın diğer birçok önde gelen Avrupa kulübü yerine neden City'e gittiğini de açıkladı: "Bunu ona sormalısın, ama bence bu ailenin City ile bir geçmişi var. Erling'in bebeklik resimlerini City forması içinde görüyorsunuz. Bu yüzden babasının yaşadıklarını yaşamak istemesini çok doğal buluyorum. Ve tabii ki [Pep] Guardiola ile birlikte olmak istediği gerçeği, bunun çok ötesinde."

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SIRADA NE VAR? Haaland, Guardiola'nın tercih ettiği taktik sistemine uygunluğuyla ilgili sorulara rağmen City'nin yıldızı oldu. Manchester ekibi, Norveçli golcüyle yollarını ayırma konusunda isteksiz olacak. 22 yaşındaki oyuncu ise maçları ve kupaları kazanmak için can atıyor.