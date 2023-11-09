Erling Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta Real Madrid için Santiago Bernabeu’da

Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland’ın menajerinin Real Madrid’in stadında görüntülenmesi söylentileri beraberinde getirdi.

Manchester City’deki ilk sezonunda attığı gollerle takımını hem Premier Lig hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Erling Haaland’ın menajeri, oyuncusunun transferi için Madrid’de olduğu yönündeki söylentileri geçiştirdi. Kontratındaki gelecek yazki serbest kalma bedelinden ötürü adı Real Madrid ile anılan Haaland’ın takımıyla olan sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Pimenta yalanladı

Yıldız oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta Real Madrid’in Santiago Bernabeu’da Braga ile oynadığı karşılaşmayı statta takip ederken, transfer söylentilerini de değerlendirdi. Bernabeu’ya daha önce de geldiğini aktaran Pimenta, “Florentino Perez ile Haaland hakkında konuştuğum doğru değil” dedi.

Öte yandan İspanyol basınının Real Madrid’in Kylian Mbappe’ye olan ilgisinin azaldığı yönündeki iddiaları, Haaland’ın İspanyol kulübüne transfer olacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Geçen sezon Manchester City formasıyla çıktığı 35 Premier Lig karşılaşmasında 36, 11 Şampiyonlar Ligi maçındaysa 12 gol atan Haaland, bu sezon ise ligde 11 maçta 11 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maçta 4 gol attı. 2024 yazında 180 milyon euro karşılığında serbest kalabileceği öne sürülen Haaland’ın Dortmund’da oynadığı dönemde de Real Madrid’de oynamak istediği öne sürülmüştü.