Erling Haaland’ın Jude Bellingham mutluluğu

Dortmund’daki takım arkadaşının Real Madrid’deki performansını yakından takip eden Haaland, mutluluğunu gizlemedi.

Manchester City’nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Dortmund’da birlikte top koşturduğu Jude Bellingham’ın yaz transfer döneminde katıldığı Real Madrid’de çok iyi bir başlangıç yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İngiliz yıldız için son derece mutlu olduğunu belirten Haaland, eski takım arkadaşının performansını yakından takip ettiğini ifade etti.

Haaland ne söyledi?

Fransız basınından L'Equipe'e verdiği röportajda Belllingham’ın performansını değerlendiren Haaland, “Bu arada, Jude'un Real Madrid'deki inanılmaz çıkışını gördüm ve bu beni onun adına çok mutlu ediyor” dedi. İkili Dortmund'da 63 kez birlikte oynarken, Real Madrid’in Haaland’a olan yakın ilgisi her iki oyuncuyu önümüzdeki yıllarda yeniden takım arkadaşı yapabilir.

Karim Benzema’nın ayrılmasının ardından bu sezon 4-3-1-2 oynamaya başlayan Real Madrid formasıyla ligde dört maçta beş gol atan ve bir de asist yapan 20 yaşındaki genç yıldız, çok sayıda teklif almasına rağmen İspanyol devini tercih etmiş ve Real Madrid bu transfer için Alman devi Dortmund’a 103 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.