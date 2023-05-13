Manchester City formasıyla fırtına gibi esen Norveçli yıldızın kariyer hedefine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Manchester City formasıyla fırtına gibi esen ve Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Erling Haaland’ın İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra Real Madrid forması giymek istediği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun YouTube programına konuk olan Sport 1’in baş muhabiri Patrick Berger, Haaland’ın bir gün Real Madrid forması giymek istediğini açıkladı.

Ne söylendi?

“Jude Bellingham şu anda Real Madrid’e katılmanın eşiğinde ve hepimiz biliyoruz ki Haaland için de zirve Real Madrid. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum çünkü Erling şu anda Manchester City’de oynamaktan mutlu. Bu ikilinin yeniden bir araya gelip gelemeyeceğini göreceğiz ama şu anda bu olasılığın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim”

Daha önce Dortmund formasıyla 63 kez sahaya çıkan ikili, Bellingham’ın Manchester City’den gelen teklifi reddetmesi üzerine önümüzdeki sezon birlikte oynama şansını büyük oranda yitirmişti.

Geçtiğimiz sezon da ismi Real Madrid ile anılan Haaland, Karim Benzema’nın harika bir sezon geçirmesinin ardından Pep Guardiola yönetimindeki City’ye imza atmıştı.