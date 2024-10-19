Erling Haaland için yapılan El Clasico'da hangi dev daha önde?

Erling Haaland, şu anda Avrupa’nın en ölümcül golcülerinden biri ve doğal olarak Real Madrid ile Barcelona’nın transfer listesinde yer alıyor.

24 yaşındaki süperstar, 2022 yılında Manchester City’ye transfer olmadan önce her iki kulüple de anılmıştı ve ona olan ilgi günümüzde de devam ediyor.

Kylian Mbappe ve Endrick’in Real Madrid’e katılmalarının ardından Real Madrid'in ilgisi biraz soğumuş olabilir, ancak Norveçli oyuncu kulübün gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bu arada, Barcelona başkanı Joan Laporta, Manchester City’nin golcüsünü bir "rüya hedef" olarak nitelendirdi.

Real Madrid, Haaland’ı transfer etme konusunda daha önde

Ancak, Sky Germany’den Patrick Berger’in haberine göre, Real Madrid, Haaland’ı transfer etme yarışında Barcelona’ya kıyasla daha önde görünüyor.

Haaland'ın İspanya’ya büyük bir hayranlık duyduğu ve La Liga’da oynamayı hayal ettiği biliniyor ve Norveçli golcünün sık sık Marbella’da tatil yaptığı da bir sır değil.

Bu nedenle, La Liga’ya bir transfer Haaland’ın planları arasında yer alıyor, ancak hemen değil. Golcü oyuncunun Manchester City ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve La Liga’ya geçişi 2-3 yıl içinde düşünmeyi planlıyor.

Barcelona ise Haaland’ı bir rüya hedef olarak görse de, önümüzdeki yaz onu transfer etmeleri mali durumları ve Robert Lewandowski’nin varlığı nedeniyle pek olası görünmüyor.

Ancak, gelecekte Haaland için bir hamle yapmayı düşünecek olsalar bile, haber Real Madrid’in Manchester City süperstarını transfer etme konusunda daha iyi şansa sahip olacağını iddia ediyor.

Real Madrid'in bu yola gidip gitmeyeceği ise zamanla belli olacak, zira kadrolarında zaten harika hücum seçeneklerine sahipler.