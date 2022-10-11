Erling Haaland, kalbi ve karaciğeri de dahil olmak üzere vücudunun mükemmel durumda olduğundan emin olmak için yediği bazı yiyecekleri açıkladı.

Haaland 'kalp ve karaciğer' yiyor

Günde 6 bin kalori yakıyor

Babasının iç saha maçları için hazırladığı maç öncesi yemeği var

NE OLDU? Haaland, Premier Lig'de bu sezon 15 gol atarak hayata heyecan verici bir başlangıç yaptı. İnanılmaz başlangıcının ardındaki sır, son zamanlarda ifşa ettiği diyetinde yatıyor olabilir - kalp yemek de dahil!

NE SÖYLEDİ? 'The Big Decision' adlı bir belgeselde forvet, kalp ve karaciğer de dahil olmak üzere diyetinin bazı tuhaf unsurlarını ortaya çıkardı ve şunları söyledi:

"Siz [diğer insanlar] bunu yemiyorsunuz ama ben vücuduma bakmakla ilgileniyorum. Bence mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar etin sizin için kötü olduğunu söylüyorlar, ama hangisi? McDonald's'tan aldığınız et mi? Ya da şuradaki ot yiyen yerel inek mi? Ben kalp ve karaciğer yerim."

BÜYÜK RESİM: Norveçli forvet, her maç öncesi babası Alfie'nin yaptığı ev yapımı lazanyayı yiyor. City Menajeri Pep Guardiola, Southampton'a karşı kazandıkları zaferin ardından yemek hakkında şu şakayı yaptı.

"Erling'in babasına bizim için yemek yapması için bir teklifte bulunabiliriz. Erling'in gollerinin sırrı buysa, [başkan] Khaldoon'u [Al Mubarak] onu buraya getir! Bu bir sır."

VE DAHA FAZLASI: Haaland'ın kendisini formda tutmak için günde yaklaşık 6 bin kalori yaktığı bildiriliyor. Ayrıca, uyandıktan hemen sonra suyunun filtrelenmesi ve güneş ışığının gözlerine girmesi de dahil olmak üzere, bazı garip uygulamaları günlük rutinine dahil ediyor. Ne yaparsa yapsın, işe yarıyor gibi görünüyor!

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HAALAND'I NE BEKLİYOR? Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 11 Ekim'de Kopenhag deplasmanında sahaya çıkacak. Maviler, ardından hafta sonunda Premier Lig'de Liverpool dev maça çıkacak. Haaland'ın City için ilk maçı, Community Shield'de Liverpool'a karşıydı ve oldukça etkileyiciydi. Ancak o zamandan beri ondan şüphe eden herkesin yanıldığını kanıtladı ve muhtemelen 16 Ekim'de Liverpool maçında sahada olacak.