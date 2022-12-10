Büyük hayran kitlesine sahip olan Football Manager'in son versiyonuna Norveçli golcü damga vurdu.

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği ve oynadığı Football Manager'in 2022-2023 sezonu versiyonu kısa sürede oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşırken, büyük bir beğeni topladı.

Futbolseverlere dünyca ünlü futbolcuların profilleriyle teknik direktörlük şansı tanıyan oyuna damga vuran isim ise Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland oldu.

Football Manager'in resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre şu anda dek oyunda 1 milyon 494 bin 987 maça çıkan Haaland, toplamda 3 milyon 462 bin 896 gol attı.

Gol rekorları kırdı

Asistleriyle de dikkat çeken Norveçli golcü takım arkadaşlarına 425 bin 703 gol pası verirken, 428 bin 513 kez de hat-trick yaptı ve oyunun en etkili santrforu olarak öne çıktı.

Football Manager'de olduğu kadar olmasa da Premier Lig'de de oldukça etkin bir isim olan 22 yaşındaki golcü bu sezon ligde şans bulduğu 13 maçta 18 gol atmıştı.

City formasını toplamda 18 kez giyen Haaland, Pep Guardiola'nın takımı adına şu ana dek 23 gol attı ve takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu olmayı başardı.