Manchester City yıldızı, 20 Premier Lig golüne en hızlı ulaşan oyuncu oldu ve her zamanki gibi kendisinden emin bir şekilde konuştu.

NE OLDU? Manchester City, Elland Road'da Leeds United'ı 3-1 mağlup etti ve Premier Lig'e harika bir geri dönüş yaptı. Haaland ise 51. dakikada ilk golünü kaydetti ve 64'te City'yi 3-0 öne geçirerek aynı zamanda Premier Lig tarihine de geçti.

BÜYÜK RESİM: Leeds, Haaland'ın kalbine yakın bir kulüp. 2000 yılında doğduğunda babası bu kulüpte oynuyordu. Sadece 14 Premier Lig maçında 20 gol attı ve 20 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmayı başardı. Bu rekor, daha önce 1999-2000 sezonunda Sunderland formasıyla 21 maçta 20 gol atan Kevin Phillips'e aitti.

NE SÖYLEDİ? Maçtan sonra Amazon Prime'a konuşan Haaland, şunları söyledi: "Takım arkadaşlarıma, 'Beş gol atabilirdim' dedim ve gerçek bu. Kazanmamız en önemli şey. Arsenal zirvede ve bunu yapmalıyız. Evde kanepemde Dünya Kupası oynamadığım için biraz kızgındım. Kendi evimde Dünya Kupası hakkında yorumculuk yapıyordum ama kimse beni dinlemiyordu. Pillerimi şarj ettim ve diğerlerini izledim. Dünya Kupası'nda gol atan ve maç kazanan insanlar beni motive etti ve sinirlendirdi. Her zamankinden daha açım."

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SIRADA NE VAR? Haaland ve City yılbaşı akşamı Everton'ı konuk edecek ve kazanarak lig lideri Arsenal ile aradaki farkı kapatmak isteyecek.