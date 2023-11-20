Erling Haaland, Cristiano Ronaldo hayranlığını gizlemedi

Norveçli santrfor kariyerinin ilk yıllarında YouTube’dan sık sık Cristiano Ronaldo’yu izlediğini açıkladı.

Manchester City’deki ilk sezonunda takımının üç büyük kupa kazanmasında başrolü oynayan isim olan Erling Haaland, Cristiano Ronaldo’ya olan hayranlığını gizlemedi. Futbol kariyerinin ilk yıllarında Portekizli süperstarı her zaman izlediğini belirten Norveçli golcü, Ronaldo’nun kendi gelişiminde büyük bir rol oynadığını ve ona büyük bir saygı duyduğunu söyledi.

Haaland ne söyledi?

TV 2’ye konuşan Haaland, “YouTube’dan ceza sahasındaki hareketlerini izlerdim. Olmak istediği alana koşu yapmadan önce iki ya da üç hamle yapardı. Bu tarz durumlarda stoperlerle düelloya giriyorsunuz ve zamanlamayı mükemmel yapmak zorundasınız. Tabii ki gelecek top da önemli. Eğer iyi bir orta gelmezse kafayla gol atamazsınız. Cristiano’nun hareketlerini ve oyununun gelişimini kendimce analiz etmeye çalıştım. Manchester United'da oynadığı zamanları ve Real Madrid'deki ilk yıllarını hatırlıyorsunuz, Real Madrid'de daha çok bir forvet oyuncusu haline geldi” dedi.

Norveçli oyuncu, ülkesinin yaklaşan Avrupa Şampiyonası’na katılmaması sonrasında çocukluk kahramanının kariyerinin en iyi anlarını izlemek için daha fazla zamana sahip olacak. Haaland, Faroe Adaları'na karşı kazanılan son hazırlık maçında ayak bileğini burkması nedeniyle tedavisini sürdürürken, Pep Guardiola oyuncusunun Liverpool karşısında oynamasını umuyor.