Erling Haaland, babası tarafından formda kalmak için ormanda odun kesmeye zorlandı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, babasının kendisini sezon öncesi formda kalması için ormanda odun kesmeye zorladığını açıkladı.

Kulüp arkadaşlarının çoğu Avrupa Şampiyonası veya Copa America'da mücadele ederken, Haaland yeni sezona hazırlığını Norveç ormanlarında gözlerden uzak bir şekilde gerçekleştirdi. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan bir videoda, Haaland'ın yaz antrenman rutini odun kesmek, dağlarda yürüyüş yapmak ve su kenarında meditasyon yapmaktan oluşuyordu.

Haaland, sezon öncesi görevleri için Etihad'a geri döndü ve rutin bir sağlık kontrolü sırasında, babası Alf-Inge "Alfie" Haaland'ın, bu zorlu antrenman rejiminin arkasındaki isim olduğunu mizahi bir şekilde itiraf etti.

Yıldız oyuncu, "Dağlarda odun kesmek, duyduğum en Erling Haaland şey" diyen kameramana gülerek, "Babam beni zorladı, seçeneğim yoktu" şeklinde cevap verdi.

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İki sezondur takımını sırtlıyor

Borussia Dortmund'dan 2022'de 52.1 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye katılan Haaland, kulübe katıldığı günden bu yana önemli bir etki yarattı. 2022-23 sezonunda Manchester City, Premier League, FA Cup ve ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir üçleme gerçekleştirdi. Bu zaferi, 2023-24 sezonunda bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası zaferi izledi.

Haaland, City ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri turuna çıkacak ve bu tur kapsamında 23 Temmuz'da Kuzey Carolina'da Celtic, 27 Temmuz'da New York'ta AC Milan, 31 Temmuz'da Orlando'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta Columbus'ta Chelsea ile karşılaşacak. İngiltere'ye döndükten sonra, 10 Ağustos'ta Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Manchester United'a karşı Community Shield maçında sahada olacak.