Erling Haaland baba olmasının ardından hayatında dev bir değişiklik daha yaptı

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Manchester şehir merkezindeki evinden ayrılarak Cheshire kırsalında milyon sterlinlik bir malikane satın aldı. 24 yaşındaki golcü, bu hamlesiyle diğer futbolcuların sıklıkla tercih ettiği 'Golden Triangle' (Altın Üçgen) bölgesine yerleşti.

Altı yatak odalı bu muhteşem malikane, Manchester şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Haaland, partneri Isabel Haugseng Johansen ile birlikte yeni yuvasını oluşturma kararı aldı. Çift, geçtiğimiz ay ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gelecek spekülasyonları

Haaland’ın bu bölgeye yerleşmesi, Manchester City taraftarları için geleceği hakkında umut verici bir işaret olabilir. İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile anılan Haaland’ın, City ile yeni bir kontrat imzalaması için görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

2022 yılında Manchester City’e katılan Haaland, Pep Guardiola yönetiminde üstün bir performans sergiledi. Şu ana kadar çıktığı 125 maçta 111 gol atan Norveçli yıldız, ilk sezonunda kulübüyle birlikte tarihi şekilde üç kupa kazandı ve Premier Lig’de üst üste iki sezonda Altın Ayakkabı ödülünü elde etti.