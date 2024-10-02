Erling Haaland, Transfermarkt’ın son güncellemesine göre 200 milyon euro ile tarihin en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu oldu.

Transfermarkt'ın Premier Lig güncellemesine göre Erling Haaland, 200 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Manchester City’nin gol makinesi, bu sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparak ilk altı lig maçında 10 gol attı. 2022/23 sezonunda Premier Lig’de en çok gol atan futbolcu rekorunu kıran Haaland, bu performansıyla değerini daha da artırdı.

Transfermarkt’ın güncellemesinde ayrıca Aston Villa'nın Jhon Durán ve Brighton'ın Yankuba Minteh gibi isimlerinin değerinde de önemli artışlar görüldü. Öte yandan, Arsenal'den Gabriel Martinelli ve Manchester City’den Matheus Nunes gibi oyuncuların piyasa değerlerinde düşüşler yaşandı.

Sonraki durağı neresi olacak?

Manchester City'ye transfer olduğu ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ve birçok futbol otoritesine göre aktif en iyi golcü olarak gösterilen Norveçli yıldız, ülkesiyle büyük bir turnuvaya katılma başarısı ise gösteremedi. Daha önce babasının da top koşturduğu Premier Lig'de geçirdiği iki sezonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Haaland, her iki sezonda da gol kralı olarak lige damgasını vuran bir numaralı isim olarak öne çıktı.

Manchester City'nin ardından Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki söylentiler her geçen gün güçlenen Haaland, takımıyla yeni sözleşme görüşmelerine ise şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi.