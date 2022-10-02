Hollandalı menajer, zor bir dönemden geçen yıldıza sahip çıktı.

Ronaldo'nun bu sezon bir golü var

Sadece üç maça ilk 11'de başladı

Ten Hag, yeniden formunu bulacağına inanıyor

NE OLDU? Sezonun ilk iki maçını kaybeden Ten Hag'ın United'ı, Liverpool ve Arsenal'e karşı galibiyetler de dahil olmak üzere son dört Premier Lig maçını kazandı. Marcus Rashford'un United adına liderlik yaptığı takımda Ronaldo, yedek kulübesinde kaldı. Ancak Ten Hag, Portekizlinin yakında herkese, kalitesini yeterince göstereceğine inanıyor.

NE SÖYLEDİ? Sky Sports'a röportaj veren Hollandalı menajer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu oldukça normal. Ülkeleri için iyi performans gösteren birçok oyuncumuz vardı. Bazı oyuncular belki daha az formda ama bununla başa çıkabilecek biri de Cristiano Ronaldo. Kariyeri boyunca tüm dünya ona baktı. Ondan büyük beklentiler var ve eminim geri dönecek. Tüm kariyeri boyunca gol attı. ve iyi iş çıkardı. O geri dönecek ve herkes susacak. Bu konuda güvenim tam."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo bu sezon Avrupa Ligi'nde Sheriff'e karşı sadece bir gol attı. Son millî arada da mücadele etti ve Portekiz'in Çek Cumhuriyeti ve İspanya'ya karşı oynadığı maçlarda skor üretemed,.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Forvet, bugün Manchester derbisinde rolünü oynamayı umuyor. Uzun vadedeki hedefi ise Dünya Kupası'na kadar formunu geri kazanmak.