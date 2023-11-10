Erik ten Hag, hem Rashford'ın hem de kendisinin 'mutsuz' olduğunu söylerken, İngiliz yıldızın yeniden çıkış yakalayacağını iddia etti.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, son dönemde formsuz olan ve Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atılan Marcus Rashford hakkında konuştu.

Hollandalı teknik direktör, İngiliz yıldızın bu süreçte mutlu olmadığını vurguladı.

Ten Hag, Rashford'ın her şeyin farkında olduğunu ve yakın zamanda formunu yükselteceğini söyledi.

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Erik ten Hag ne dedi?

İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü Luton Town ile oynanacak karşılaşmanın öncesinde cuma günü basın toplantısı düzenleyen Ten Hag, Rashford'la ilgili şu yorumu yaptı:

"O mutlu değil, biz de mutlu değiliz. Kendisinden beklentiler yüksek. Şu anda en iyi formunda değil ama geri döneceğini biliyorum.

"Takım daha iyi oynadığında o da daha iyi oynayacak ve gol atacak. Buna inanıyorum. Gelişim gösterecek ve gol atacak. O, tamamen takımın içinde ve her şeyin farkında. Geri dönecek.

"Bu tür geri dönüşler bazen çok hızlı gerçekleşebilir. Bazen sadece bir maça ihtiyacınız olur ve onun bu maça ulaşacağından eminim."

Manchester United'ı ne bekliyor?

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda mağlup olan Manchester United, yine lige dönüyor.

Kırmızı Şeytanlar, cumartesi akşamı saat 18.00'de Old Trafford'da Luton Town'ı konuk edecek.

Son zamanlarda eleştirilerin hedefindeki isim olan Rashford'ın bu maçtaki performansı merakla bekleniyor.