Manchester United Menajeri Erik Ten Hag, Real Madrid'den Casemiro'yu transfer ettiğinde bugünleri göreceğini tahmin ettiğini vurguladı.

NE OLDU? Casemiro, Real Madrid'den transfer edildikten sonra Old Trafford'da kalitesini gösterdi ve Newcastle karşısında Carabao Cup finalindeki galibiyette gol attıktan sonra United forması ile ilk kupasını aldı. Ten Hag ise ilk günden bu yana Casemiro'nun bu performansını tahmin ettiğini dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Hollandalı menajer, Brezilyalı orta sahayla ilgili şunları söyledi: Casemiro beni şaşırttı mı? Kesinlikle hayır. Ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğunu biliyordum. Sadece profiline bak, kazandığı tüm kupalara, bu bir tesadüf değil. Rapha Varane gibi, beş Şampiyonlar Ligi kazandı.

"Araştırmanızı yapmalı ve kimin kazanacağını, kimin kooperatif ve alçakgönüllü olduğunu bulmalısınız."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

Getty

Getty Images

MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar pazar günü Premier Lig'de Liverpool'a konuk olacak.