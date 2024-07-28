Erik ten Hag bir eski öğrencisini daha Manchester United'a transfer ediyor

Manchester United, Erik ten Hag'ın eski öğrencisi Noussair Mazraoui'yi transfer etmek için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.

Noussair Mazraoui, Bayern'den Premier Lig ekibi Manchester United'a yaklaşık 21 milyon pound (27 milyon dolar) karşılığında transfer olmaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, İngiliz temsilcisi, sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı elden çıkarmayı planlıyor ve transfer ancak bu oyuncunun Old Trafford'dan ayrılması durumunda gerçekleşecek.

West Ham'ın da istediği Mazraoui'nin bu takıma katılacağı düşünülürken, Faslı milli oyuncu United'a yönelmeye karar verdi. Ten Hag daha önce eski Ajax oyuncularından Anthony ve Lisandro Martinez'i de Manchester United'a getirmişti.

Hollanda'da doğdu

Hollanda doğumlu Mazraoui, kariyerine Ajax'ta başladı ve 2022'de Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibiyle 55 maça çıktı ancak Bundesliga'daki süresi sona ermek üzere görünüyor.

Kulüpte perde arkasında transfer çalışmaları hızlanırken, Ten Hag'ın United'ı hazırlık maçlarına devam ediyor. Takım, Çarşamba günü Real Betis ile karşılaşacak ve 3 Ağustos'ta ise rakibi Liverpool ile mücadele edecek.