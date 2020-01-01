Eric Rabesandratana: PSG'ye Messi değil, Kante lazım
Bir dönem Paris Saint Germain forması giyen Fransız futbolcu Eric Rabesandratana, PSG'nin Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırması için N'Golo Kante'yi transfer etmesi gerektiğini belirtti. Eski orta saha oyuncusuna göre PSG, Lionel Messi yerine Kante'yi tercih etmeli.
Fransa'nın Portekiz'i UEFA Uluslar Ligi'nde 1-0 yendiği maçta Kante takımına galibiyet golünü getirmişti. Rabesandratana, bu maçtan sonra Fransız yıldızdan övgüyle bahsetti ve onun PSG için en doğru futbolcu olduğunu vurguladı.
"Messi'ye ihtiyacımız yok"
France Blue'ya konuşan Eric Rabesandratana, "Eğer Paris Saint Germain takımında teknik direktör olsaydım, N'Golo Kante'yi transfer etmek için kesenin ağzını açardım. O müthiş bir futbolcu. PSG'ye Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırabilir. Messi veya başka bir futbolcuya değil, Kante'ye ihtiyacımız var."
Lionel Messi yaz döneminde Barcelona'dan ayrılmaya karar vermiş fakat yönetim, 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesinde ısrar edince Arjantinli yıldız kulüpte kalacağını duyurmuştu. 33 yaşındaki süper yıldızla adı anılan kulüpler arasında PSG de yer alıyordu.
Kante'nin Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam edecek.