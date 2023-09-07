Beşiktaş'a transfer olan Eric Bailly, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah beyazlı kulübe imza atmadan önce Wilfried Zaha ile konuştuğunu ve Fildişili futbolcunun, kendisini Galatasaray'a getirmek istediğini bildirdi.

Ne söylendi?

Manchester United'ın eski stoper, konuyla ilgili şunları söyledi: "Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu."

Bailly, Trabzonspor'un eski orta sahası Zokora ile de görüştüğünü ve Zokora'nın, Şenol Güneş hakkında iyi sözler söylediğini bildirdi:

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"Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi.

"Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum."

Bailly, Beşiktaş'a transferi hakkında ise şunları söyledi:

"Buraya geldiğim için kendimi iyi hissediyorum. Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek.

"Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Manchester United’da daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu.

"Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde."