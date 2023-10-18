Erden Timur açıkladı: Galatasaray’dan Cristiano Ronaldo’ya teklif

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görevde oldukları dönem boyunca oldukça cesur ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Timur, Cristiano Ronaldo’nun Galatasaray’a transferi için de çaba gösterdiklerini ancak Portekizli yıldızı Türkiye’ye getirmeyi başaramadıklarını söyledi.
Erden Timur ne söyledi?
“Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi.
O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı.
Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı”
Oyuncular görüşme odasına
Galatasaray forması giyen oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Timur, “Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil” dedi.