Erden Timur açıkladı: Galatasaray’dan Cristiano Ronaldo’ya teklif

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görevde oldukları dönem boyunca oldukça cesur ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Timur, Cristiano Ronaldo’nun Galatasaray’a transferi için de çaba gösterdiklerini ancak Portekizli yıldızı Türkiye’ye getirmeyi başaramadıklarını söyledi.

“Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi.

O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı.

Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı”