Enzo Fernandez, Real Madrid'in kendisinden mahrum bıraktığını Maresca ile buldu

Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transferi, transfer piyasasında yeni bir anlaşmadan ibaret değildi; Arjantinli oyuncuya, bir orta saha oyuncusunun en iyi seviyesini ortaya koyabilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu iyi bildiği anlaşılan teknik direktör Enzo Maresca ile yeniden çalışma fırsatı da verdi.

Transferlerden elde edilen mali değer açısından futbol tarihinin en fazla getiri sağlayan üçüncü oyuncusu haline gelen ve toplamda 310 milyon avroya ulaşan Fernandez, Real Madrid'den beklediği yanıtı alamadıktan sonra yeni rotasını belirlemede Maresca'yı belirleyici bir etken olarak gördü. Transferlerden en fazla getiri sağlayan oyuncular listesinin başında ise sırasıyla 400 ve 375 milyon avro değerleriyle Neymar ve Romelu Lukaku yer alıyor.

Fernandez ile Maresca arasındaki ilişki, İtalyan teknik direktörün Chelsea'deki görev döneminde şekillenmişti; Maresca, oyuncuyla hem sportif hem de kişisel düzeyde güçlü bir bağ kurmayı başarmıştı. Bu nedenle, Maresca Londra kulübünden ayrıldığında, özellikle oyuncunun kariyerinde yeni bir adım arayışında olması sebebiyle Fernandez'in geleceği soru işaretine dönüştü.

O aşamada, Real Madrid Arjantinli oyuncu için olası bir rota olarak ortaya çıktı; ancak İspanyol kulübü, Fernandez'in kadrolarına katılma isteğine benzer bir ilgi göstermedi ve oyuncunun rotası sonunda Manchester City'ye doğru değişti.

City'nin Fernandez'e olan ilgisi, oyuncunun yeteneklerini iyi bilen ve onunla yeniden bir araya gelmek isteyen Maresca'nın net bir talebi üzerine ortaya çıktı; ardından İngiliz kulübünün yönetimi, «As» raporunda aktarıldığına göre, anlaşmayı 145 milyon avro karşılığında tamamlamayı başardı.

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Böylece Fernandez, Manchester City'de Real Madrid'de bulamadığı şeyi buldu: yeteneklerine inanan ve yeni projesinde ona güvenmek isteyen bir teknik direktör. Oyuncu ilk olumlu işaretlerini göndermekte gecikmedi; Coventry City karşısında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldıktan sonra, Erling Haaland'ın kaydettiği galibiyet golüne katkı sağlayan bir asist yaptı.

Fernandez, Manchester City'ye 125 milyon sterlinlik bir transferle katılmış ve İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferinin rekorunu eşitlemişti; böylece, önemli birçok ismin ayrılmasının ardından takımın orta sahasını yeniden şekillendirme becerisine bel bağlayan Maresca'nın yönetiminde yeni bir sayfa açmaya başladı.

Fernandez açısından ise yeni yolculuk tamamen farklı görünüyor; Real Madrid'de istediği kapıyı bulamadıktan sonra Manchester City'de kendisini tanıyan ve ona güvenen bir teknik direktör buldu. Belki de bu, transfer piyasasındaki yüksek değerinin sahada gerçek bir etkiye de dönüşebileceğini kanıtlaması için ihtiyaç duyduğu etken olacaktır.