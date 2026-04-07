Enzo Fernández, Real Madrid adına Chelsea'ye savaş açtı

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernández, önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmakta kararlı.

Chelsea teknik direktörü Liam Rossiner, geçen Cuma günü, Fernandez'i FA Cup'ta Port Vale ve Premier League'de Manchester City maçlarının kadrosundan çıkardığını açıkladı. Rossiner, bu kararını, teknik direktörün "sınırı aştığını" düşündüğü oyuncunun son açıklamalarıyla gerekçelendirdi.

25 yaşındaki oyuncu, "Luzo TV" kanalına verdiği röportajda, Avrupa'da yaşamak için tercih ettiği şehir sorusuna yanıt olarak, "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşamak için bir şehir seçmem gerekirse, Madrid'i çok sevdiğimi söylerim çünkü yaşam tarzı ve her şeyiyle Buenos Aires'e benziyor".

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Enzo gelecek sezon Real Madrid'e transfer olacağına dair ipucu vermekle kalmayacak, aynı zamanda kesin bir tavır da sergileyecek.

İspanyol program, Enzo'nun Real Madrid'e transferini kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmak için resmi bir talepte bulunacağını belirtti.

"El Chiringuito", en büyük engelin, Enzo'nun ayrılmasına izin vermek için Chelsea'nin talep edeceği ve 150 milyon avroya ulaşabilecek olan transfer ücreti olacağını açıkladı.

İspanyol program, Real Madrid'in fiyatı düşürmesi için Chelsea'ye baskı yapmak amacıyla transferi Ağustos ayının son haftasına kadar erteleyebileceğini ortaya koydu.



